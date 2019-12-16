ريال سوسيداد يُكذب برشلونة

طلال الغامدي(صدى):

أثبت نادي ريال سوسيداد، اليوم الاثنين، بطلان الاحتجاج المقدم من نادي برشلونة على أداء حكم مباراة الفريقين، التي انتهت بالتعادل 2-2 السبت الماضي بالدوري الإسباني، بعدما سقط المدافع، جيرارد بيكيه، في منطقة الجزاء.

وطالب اللاعب بركلة جزاء لصالحه في الدقيقة 93، لكن الحكم رفض احتساب أي خطأ؛ لينشر حساب سوسيداد على تويتر صورا من واقعة السقوط، لكن من زاوية تؤكد أن مدافع برشلونة كان البادئ في ارتكاب الخطأ، وهو من حاول أولا شلّ حركة مدافع سوسيداد للوصول إلى الكرة.

وقال حساب نادي ريال سوسيداد: “إذا كان الآخرون يفضلون الصور الأخرى لواقعة بيكيه، سنساعدهم لاختيار الصور الأكثر قربا لكشف الحقيقة “؛ مضيفًا: ” إذا كانوا يحاولون أن يؤثروا على الرأي العام بألاعيبهم، يمكننا أيضا ذلك من خلال عرض تلك الصور عن وقائع سابقة كانت لصالح برشلونة وضدنا في بعض المواجهات المباشرة بين الفريقين ” .