بالفيديو.. قطار ذكي يسير على خطوط افتراضية بلا قبضان

بكين(صدى):

أطلقت الصين قطارًا ذكيًّا يسير على سكة افتراضية في سيشوان، بدلًا من القضبان الحديدية التقليدية؛ وذلك بعد عامين من الكشف عنه؛ لأنه يستخدم شبكة من المستشعرات بدلًا من المسارات التقليدية.

وقام قطار “ART T1” بمراقبة أبعاد الطرق، ورسم طريقه بدلًا من أن يثبّت على المسارات الحقيقية، حيث بلغ تكلفته ما يقدر بنحو 1.128 مليار يوان (160 مليون دولار).

وامتد خط السكة الافتراضية لمسافة 11 ميلًا (17.7كم)، وجلس السائق في قمرة القيادة، لكنه لا يقود؛ لأن دوره هو أن يكون في حالة تأهب عند الفشل أو الطوارئ.

وفي حالة استمرار القطار خارج الخطوط الصفراء المحددة له، أو كان هناك عائق في مكانه؛ وبالتاالي سيتم التبديل تلقائيًّا إلى الوضع اليدوي، وستقوم مجموعة من “جي بي إس” و”ليدار” بتوجيه القطار في الشوارع، على غرار السيارات المستقلة (بلا سائق) التي يتم تطويرها في جميع أنحاء العالم.

ويسافر خط قطار “Yibin ART T1” بسرعة 43 ميلًا في الساعة (70 كيلومترًا في الساعة)، ويحمل ما يصل إلى 300 راكب في المرة الواحدة.