  • الإثنين 16

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالصور.. تقنية البنات بالمدينة تنفذ مبادرة خير أمة للأطفال «أسمو باحترامي» بالنور مول

بالصور.. تقنية البنات بالمدينة تنفذ مبادرة خير أمة للأطفال «أسمو باحترامي» بالنور مول

بالصور.. تقنية البنات بالمدينة تنفذ مبادرة خير أمة للأطفال «أسمو باحترامي» بالنور مول
المدينة المنورة(صدى):

نفذت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة ممثلة بالمدربتين / هبة المغربي ودلال الذبياني ،وتنسيق وإشراف أ / منال الردادي مبادرة (أسمو باحترامي) ضمن مبادرة خير أمة وذلك بإشراف الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة .

أُقيمت مبادرة (اسمو باحترامي 840) يومي الخميس والجمعة 15-16/ 4 /1441 بمجمع النورمول ، حيث استهدفت المبادرة الطفل بتقديم ورش عمل ترفيهية تغرس قيمة الإحترام لديه من خلال عدة أركان ركن القصة ، ركن التلوين، ركن الصح والخطأ ، ركن العمل الفني .

حيث هدفت المبادرة الى تعريف الطفل بقيمة الاحترام إحدى قيم مبادرة خير أمة وغرسها لديه بطريقة مشوقة.
بلغ عدد المستفيدين من المبادرة 800 طفل على مدى اليومين .

 

 

 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *