بالصور.. تقنية البنات بالمدينة تنفذ مبادرة خير أمة للأطفال «أسمو باحترامي» بالنور مول

المدينة المنورة(صدى):

نفذت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة ممثلة بالمدربتين / هبة المغربي ودلال الذبياني ،وتنسيق وإشراف أ / منال الردادي مبادرة (أسمو باحترامي) ضمن مبادرة خير أمة وذلك بإشراف الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة .

أُقيمت مبادرة (اسمو باحترامي 840) يومي الخميس والجمعة 15-16/ 4 /1441 بمجمع النورمول ، حيث استهدفت المبادرة الطفل بتقديم ورش عمل ترفيهية تغرس قيمة الإحترام لديه من خلال عدة أركان ركن القصة ، ركن التلوين، ركن الصح والخطأ ، ركن العمل الفني .

حيث هدفت المبادرة الى تعريف الطفل بقيمة الاحترام إحدى قيم مبادرة خير أمة وغرسها لديه بطريقة مشوقة.

بلغ عدد المستفيدين من المبادرة 800 طفل على مدى اليومين .