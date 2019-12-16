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  3. شرطة تبوك تحيل مواطن للنيابة العامة بسبب ادعائه عدم قيام الأجهزة الأمنية بواجباتها
  • نشر : منذ 37 دقيقة
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  • حوادث

شرطة تبوك تحيل مواطن للنيابة العامة بسبب ادعائه عدم قيام الأجهزة الأمنية بواجباتها

شرطة تبوك تحيل مواطن للنيابة العامة بسبب ادعائه عدم قيام الأجهزة الأمنية بواجباتها
تبوك(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي يروج شخص ، من خلاله ، أكاذيب ومبالغات حول ادعاءه عدم قيام الأجهزة الأمنية بمحافظة حقل بواجباتها في التعامل مع بلاغ تقدم به عن تعرض سيارته للسرقة .

فقد تم بناء على الأمر الصادر عن النيابة العامة القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وقد جرى إيقافه رهن التحقيق استناداً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية .


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