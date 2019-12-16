احباط توزيع 115 دجاجة بمسلخ عشوائي بحي مريخ بجدة

جدة(صدى):

تمكنت بلدية أبرق الرغامة الفرعية التابعة لأمانة جدة من إحباط بيع مسلخ عشوائي بحي مريخ لـ 115 دجاجة للمستهلكين .

وقامت فرق البلدية بمداهمة المسلخ وبالتفتسش والمعاينة تبين أنه يفتقر لأدنى الإشتراطات الصحية ، بخلاف عدم وجود ترخيص مزاولة النشاط ، وعدم حمل اثنان من العمالة لشهادات صحية .

من جانبه ، أكد المهندس سعد القحطاني رئيس البلدية أنه إغلاق المسلخ والإتلاف الفوري للكمية المرصودة وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات لمخالفات البلدية .

وأشار “القحطاني ” إلى استمرار الحملات التفتيشية على جميع الأحياء للتأكد من صحة السلع المقدمة للمواطنين والمقيمين .