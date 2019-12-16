بالفيديو.. حادث مروع لإصطدام ثلاث شاحنات على دائري الرياض أحدهما محملة بوقود

حمود العنزي(صدى):

شهد الطريق الدائري الشمالي بالرياض فجر اليوم الإثنين حادث إصطدام مروع بين ثلاث شاحنات أحدهما تحتوي على وقود .

وعلى الفور تدخل رجال المرور وقاموا بإغلاق الطريق لمدة تزيد عن ساعة تحسباً لوقوع حوادث اشتعال نتيجة الوقود المسكوب على الطريق .

ولم يسفر الحادث عن وقوع وفيات و إصابات – ولله الحمد – فيما كانت الأزمة المرورية العقبة الوحيدة والتي اضطرت فرق الدفاع المدني للتأخر ربع ساعة ، وفقاً للعربية نت .

ووثق مقطع فيديو لحظة اعتلاء الشاحنة على الرصيف وجهود فرق رجال المرور بمعاونة قائدي المركبات لإفساح مسار لوصول الدفاع المدني لتنفيذ مهامه في مثل تلك الحالات .