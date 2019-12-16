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احذر قبل الشراء.. 6 علامات تؤكد تعرض السيارة المستعملة لحادث

احذر قبل الشراء.. 6 علامات تؤكد تعرض السيارة المستعملة لحادث
متابعة- أميرة خالد(صدى):

يزداد الإقبال على سوق السيارات المستعملة نظراً لإنخفاض أسعارها بالمقارنة بالجديدة ، إلا أنه ينبغي التأكد من عدم وجود عيوب بها وضمان طول عمرها الإفتراضي .

وتحذر مؤسسة “ديكرا” الألمانية للفحوص الفنية من مغبة شراء السيارات التي وقع لها حوادث ، مؤكدة أن هناك علامات تكشف هذا النوع من السيارات وهي :
1- سوء غلق الأبواب والأغطية .
2- اختلاف دراجة لون الطلاء .
3- التفاوت في التآكل .
4- وجود نتوءات بقاع السيارة .
5- تآكل الإطارات بشكل غير متساوي .
6- ميل السيارة إلى اتجاه واحد أثناء القيادة .

ومع ذلك فمن الأفضل أن تستعين بفني مختص ، والإطلاع على دفتر خدمة وصيانة السيارة ، كما يجب أن تسأل صاحبها عن سبب إقدامه على بيعها وتتعرف على عيوبها .


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