احذر قبل الشراء.. 6 علامات تؤكد تعرض السيارة المستعملة لحادث
يزداد الإقبال على سوق السيارات المستعملة نظراً لإنخفاض أسعارها بالمقارنة بالجديدة ، إلا أنه ينبغي التأكد من عدم وجود عيوب بها وضمان طول عمرها الإفتراضي .
وتحذر مؤسسة “ديكرا” الألمانية للفحوص الفنية من مغبة شراء السيارات التي وقع لها حوادث ، مؤكدة أن هناك علامات تكشف هذا النوع من السيارات وهي :
1- سوء غلق الأبواب والأغطية .
2- اختلاف دراجة لون الطلاء .
3- التفاوت في التآكل .
4- وجود نتوءات بقاع السيارة .
5- تآكل الإطارات بشكل غير متساوي .
6- ميل السيارة إلى اتجاه واحد أثناء القيادة .
ومع ذلك فمن الأفضل أن تستعين بفني مختص ، والإطلاع على دفتر خدمة وصيانة السيارة ، كما يجب أن تسأل صاحبها عن سبب إقدامه على بيعها وتتعرف على عيوبها .
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