احذر قبل الشراء.. 6 علامات تؤكد تعرض السيارة المستعملة لحادث

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يزداد الإقبال على سوق السيارات المستعملة نظراً لإنخفاض أسعارها بالمقارنة بالجديدة ، إلا أنه ينبغي التأكد من عدم وجود عيوب بها وضمان طول عمرها الإفتراضي .

وتحذر مؤسسة “ديكرا” الألمانية للفحوص الفنية من مغبة شراء السيارات التي وقع لها حوادث ، مؤكدة أن هناك علامات تكشف هذا النوع من السيارات وهي :

1- سوء غلق الأبواب والأغطية .

2- اختلاف دراجة لون الطلاء .

3- التفاوت في التآكل .

4- وجود نتوءات بقاع السيارة .

5- تآكل الإطارات بشكل غير متساوي .

6- ميل السيارة إلى اتجاه واحد أثناء القيادة .

ومع ذلك فمن الأفضل أن تستعين بفني مختص ، والإطلاع على دفتر خدمة وصيانة السيارة ، كما يجب أن تسأل صاحبها عن سبب إقدامه على بيعها وتتعرف على عيوبها .