الحوثي يبدأ تصفية القيادات المشكوك في ولائها له
بدأت مليشيات الحوثي الإيرانية، اليوم الاثنين، عملية تصفية العناصر التي تشك في عدم ولائها لزعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، الذي وجه بنقلهم إلى الجبهات، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين.
ووصف زعيم المليشيا تلك القيادات بالخونة؛ كما أمر باستبدالهم بعناصر من مشرفي المليشيا للعمل داخل المكاتب في صنعاء وعدد من الدوائر الحكومية، مشددًا على الحيطة والحذر من أبناء صنعاء.
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