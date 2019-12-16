بالفيديو والصور.. مغامر سعودي يتسلق بركان «زماسيا» النشط
وثق مقطع فيديو لحظة تسلق المغامر السعودي بدر الشيباني، بركان “زماسيا ” في نيكارجوا، والذي يحوي 5 بحيرات للحمم البركانية النشطة.
وتفصيلآ، نجح ” الشيباني ” في تسلق البركان الذي يبعد 20 كليو مترًا جنوب شرقي ماناجوا عاصمة نيكارجوا، كما استطاع الاقتراب ومشاهدة ذوبان الحمم البركانية الفريدة.
ومن جانبه، أعرب ” الشيباني ” عن سعادته بهذه المغامرة، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة المرتفعة المتصاعدة من البركان النشط كانت من الصعوبات التي واجهها أثناء مغامرته.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6550 ] نشر منذ 10 دقائق
المهم سويت اللي براسك و الأهم انك سلمت