  • الإثنين 16

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو والصور.. مغامر سعودي يتسلق بركان «زماسيا» النشط

بالفيديو والصور.. مغامر سعودي يتسلق بركان «زماسيا» النشط

بالفيديو والصور.. مغامر سعودي يتسلق بركان «زماسيا» النشط
عادل الحربي(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة تسلق المغامر السعودي بدر الشيباني، بركان “زماسيا ” في نيكارجوا، والذي يحوي 5 بحيرات للحمم البركانية النشطة.

وتفصيلآ، نجح ” الشيباني ” في تسلق البركان الذي يبعد 20 كليو مترًا جنوب شرقي ماناجوا عاصمة نيكارجوا، كما استطاع الاقتراب ومشاهدة ذوبان الحمم البركانية الفريدة.

ومن جانبه، أعرب ” الشيباني ” عن سعادته بهذه المغامرة، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة المرتفعة المتصاعدة من البركان النشط كانت من الصعوبات التي واجهها أثناء مغامرته.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6550 ] نشر منذ 10 دقائق

المهم سويت اللي براسك و الأهم انك سلمت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *