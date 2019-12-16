تحذيرات لرواد طرق الرياض بسبب الأمطار
أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الاثنين، تنبيهًا لرواد الطرق بمنطقة الرياض بسبب هطول الأمطار على بعض طرق المنطقة.
وأوضح حساب أمن الطرق، على موقع التدوين الصغير تويتر: ” يرجى من مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً للأمطار المتوسطة التي تشهدها بعض الطرق بالمنطقة ” .
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد حذرت من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، ونشاط في الرياح السطحية، وتساقط بَرَد وسيول، على منطقة الرياض، وتشمل الحالة ثادق وحريملاء.
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