تحذيرات لرواد طرق الرياض بسبب الأمطار

حمود العنزي(صدى):

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الاثنين، ‏تنبيهًا لرواد الطرق بمنطقة الرياض بسبب هطول الأمطار على بعض طرق المنطقة.

وأوضح حساب أمن الطرق، على موقع التدوين الصغير تويتر: ” يرجى من مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً للأمطار المتوسطة التي تشهدها بعض الطرق بالمنطقة ” .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد حذرت من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، ونشاط في الرياح السطحية، وتساقط بَرَد وسيول، على منطقة الرياض، وتشمل الحالة ثادق وحريملاء.