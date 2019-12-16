النصر يتفاوض لضم نجمين بالدوري الياباني

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر أن إدارة النصر تسعى لإبرام صفقتين جديدتين مع ثنائي آسيوي خلال الميركاتو الشتوي من أجل المشاركة بأحدهما في بطولة دوري آسيا .

وأكدت أن اللاعبين يشاركان بالدوري الياباني الذي انتهت منافاساته في 7 ديسمبر الحالي ، دون الكشف عن اسم اللاعبين ، على أن يغادر أحد لاعبي النصر من المجموعة الحالية وأقربهم للمغادرة النيجيري أحمد موسى .

من ناحية أخرى ، تحاول إدارة النصر إستعادة الحارس عبد الله العويشر المعار لصفوف الشباب حتى نهاية الموسم ، وتتفاوض مع الشباب للتنازل عن باقي مستحقات الصفقة التي بلغت مليون ونصف ريال .

ومن المتوقع أن يكون الحارس الأسترالي براد جونز في القائمة الأساسية للفريق ببطولة آسيا ، نتيجة لحرمان وليد عبد الله من خمس مواجهات بعد أحداث مواجهة النصر والسد القطري .