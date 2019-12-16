النصر يتفاوض لضم نجمين بالدوري الياباني
كشفت مصادر أن إدارة النصر تسعى لإبرام صفقتين جديدتين مع ثنائي آسيوي خلال الميركاتو الشتوي من أجل المشاركة بأحدهما في بطولة دوري آسيا .
وأكدت أن اللاعبين يشاركان بالدوري الياباني الذي انتهت منافاساته في 7 ديسمبر الحالي ، دون الكشف عن اسم اللاعبين ، على أن يغادر أحد لاعبي النصر من المجموعة الحالية وأقربهم للمغادرة النيجيري أحمد موسى .
من ناحية أخرى ، تحاول إدارة النصر إستعادة الحارس عبد الله العويشر المعار لصفوف الشباب حتى نهاية الموسم ، وتتفاوض مع الشباب للتنازل عن باقي مستحقات الصفقة التي بلغت مليون ونصف ريال .
ومن المتوقع أن يكون الحارس الأسترالي براد جونز في القائمة الأساسية للفريق ببطولة آسيا ، نتيجة لحرمان وليد عبد الله من خمس مواجهات بعد أحداث مواجهة النصر والسد القطري .
شيّووووون[ عدد التعليقات: 216 ] نشر منذ 37 دقيقة
من جد نادي فقر
الحين تجلسون مناحة ومطالبة وحذف عقال على ادارة البلطان من اجل التنازل عن المبلغ المتبقي
ينطبق عليكم المثل اللي يقول ( يكبر بومته بالرقاع )
اهم شيء احرصوا على ان اللاعبين يكونون من (روراوا) على قولة الصارمي ههههههههههه
أبو حاتم[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 16 دقيقة
…………….