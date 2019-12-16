أضرار استعمال مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

حذر خبراء التجميل من استخدام مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية لما لها من مخاطر صحية على البشرة، لذلك يجب علي الفتيات الانتباه إلى مدة صلاحية مستحضرات المكياج.

ووفقا لما ذكره خبراء التجميل فإن استخدام أحمر الشفاه منتهي الصلاحية يتسبب في انتفاخ وتورم الشفتين، تغيير الماسكارا مثلاً كل 3 أشهر، الآلاينر وظلال العيون كل 6 إلى 12 شهراً وأحمر الشفاه مرة كل عام. أماالبودرة فمن الممكن الاستغناء عنها بعد مرور 12 شهراً على أول استخدام.

ونستعرض أبرز الأضرار والمخاطر التي تسببها مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية ومنها الحساسية الجلدية التي تتمثل بظهور الإحمرار إضافة إلى العطاس.

ومن بين الأضرار أيضا ظهور البقع الدائمة أو الموقتة لأن المنتجات ذات الصلاحية المنتهية قد تعمل على تغيير لون الجلد وتحوله إلى داكن أو أحمر، بالإضافة لظهور حب الشباب والبثور المختلفة.