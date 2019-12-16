منهم المواد الإباحية.. مواضيع يجب عليكِ التحدث فيها مع ابنك في مرحلة المراهقة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تُصاب بعض الأمهات بالحيرة لدى بلوغ ابنهم مرحلة المراهقة، حيث يبدأ تغير شكل وسلوك ” الصبي ” ويُصبح بحاجة إلى التوجيه؛ لذا سنستعرض أبرز المحادثات التي يجب أن تجريها الأم مع ابنها في هذه المرحلة لخلق علاقة وثيقة بينهما.

– المحادثة عن الجسم

ساعدي ابنك على فهم التغيرات الجسدية التي سيمر بها في المرحلة المقبة كـ ” نمو الشعر، نمو العضلات، تغير الصوت، زيادة طول قامته ” ، وتحدثي معه أيضاً عن الهرمونات، وأن مشاعره تجاه الفتيات أمر طبيعي ومتوقع.

– المحادثة عن التكنولوجيا

اخلقي حديثًا مع ابنك عن ألعاب الفيديو وعلاقتها بزيادة العنف داخله، وإن لاحظتِ أن ابنك أصبح عدوانيًا أو عنيفًا، فعليكِ وضع حدود لاستخدام ألعاب الفيديو.

– التحدث عن المواد الإباحية

يجب عليكِ التحدّث إلى ابنك عن إغراءات ” المواد الإباحية ” المتاحة على شبكة الإنترنت، وكيف يتصرف إذا ظهرت أمامه إحدى هذه المواد، وضعي حدودًا للحفاظ على تفاعله بنحو صحي وعليه أن يلتزم حتى إن اعترض.

– المحادثة عن الرجولة

يجب أن تدريبه على تحمّل ” المسؤولية، والتميز، والطموح، وبذل الجهد، والاحترام، والتعاطف ” ، حتي ينشأ على هذه القيم.