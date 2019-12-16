أزمة جديدة تواجه هواوي.. الصين تتوعد ألمانيا بإجراءات انتقامية في حالة واحدة

وكالات(صدى):

توعد سفير الصين لدى ألمانيا، وبكين، برلين باتخاذ إجراءات انتقامية في حال حظر معدات شبكات الجيل الخامس لشركة “هواوي” الصينية.

وأضاف السفير الصيني في تصريحات صحفية: “إذا اتخذت ألمانيا قرارا يؤدي إلى استبعاد هواوي من السوق الألمانية، ستكون هناك عواقب لذلك”، مهددا “الحكومة الصينية لن تقف مكتوفة الأيدي حيال ذلك”.

وتأتي تصريحات السفير الصيني هذه في أعقاب تنامي الرفض لشركة “هواوي” بين بعض مسؤولي الائتلاف الحاكم الألماني الذي تقوده المستشارة أنغيلا ميركل.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، طالب بعض الدول الأوروبية، ومن بينها ألمانيا، على عدم استخدام تقنية “هواوي” لبناء شبكات الجيل الخامس الجديدة، بسبب المخاوف من أنها قد تكون وسيلة للتجسس الصيني