أخطاء شائعة يرتكبها الآباء خلال رعايتهم للأبناء

متابعة- أميرة خالد(صدى):

توجد عدة أخطاء يرتكبها الآباء خلال رعايتهم لأبنائهم في جميع مراحل حياتهم، ومنها فحص درجة حرارة الطفل باليد؛ حيث من غير الممكن اكتشاف التغيير الطفيف في الحرارة يدويّا، لذا يُنصح باستخدام مقياس حرارة.

ويعد شراء الكثير من الحفاظات وتخزينها خطأ شائع؛ حيث ينمو حجم الأطفال بسرعة، ويكسبون ما بين 140 و200 جرام أسبوعيا؛ بينما حرمان الطفل من المصاصة مبكّرا، فيما يعد سن الستة أشهر الوقت المناسب لإبعاد الأطفال عن ألعابهم الصغيرة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى ضرب الطفل أو تهديده، إنفاق أموال طائلة على الأطفال، أو السماح لأطفالك بالإفلات من العقاب؛ فضلًا عن استخدام التكنولوجيا لإبقاء الأطفال منشغلين، وتغطية أقدام الطفل عندما يصاب بالحمى؛ حيث يتسبب في ارتفاع درجة حرارته أكثر.

ويجب عدم تغيير حفاظ الطفل مباشرة بعد قضاء حاجته؛ فقد تتعرض ملابسك للبلل أو تتلطّخ بالبراز، كما أن كثرة إطعام الطفل بالملعقة تضر بصحته ونموه، مما يؤدي إلى زيادة وزنهم مع التقدم في العمر.