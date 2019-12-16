«التعليم» تلزم منسوبيها بالحصول على موافقة رسمية لحضور أي فعاليات خارج الوزارة
ألزمت وزارة التعليم منسوبيها بالحصول على موافقة رسمية لحضور أي ورش عمل أو اجتماعات خارج الوزارة سواء وقت الدوام الرسمي أو خارجه .
ووفقاً لتعميم الوزارة ، فقد وجه وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد المقبل بعدم مشاركة منسوبي الوزارة في أعمال اللجان والإجتماعات والورش خارج الوزارة إلا بموافقة رسمية .
وينطبق التعميم على عدم حضور فعاليات هيئة تقويم التعليم و جميع الجهات الحكومية الأخرى إلا بموافقة ، وبناءً عليه أرسلت إدارة الإشراف التربوي طلب رسمي لوكيل الوزارة يتضمن أسماء المنسوبين الراغبين في حضور بعض الفعاليات .
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