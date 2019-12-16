مدرب ليفربول ينتقد تنظيم قطر لكأس العالم للأندية

طلال الغامدي(صدى):

انتقد يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، أمس الأحد، تنظيم قطر لكأس العالم للأندية؛ حيث يواجه فريقه نادي مونتييري المكسيكي في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الأربعاء 18 ديسمبر.

وسخر كلوب من قرار قطر بإجراء كل المباريات المتبقية في كأس العالم للأندية على إستاد خليفة الدولي، لافتًا إلى أن أرضية الملعب قد تتضرر بشدة بسبب ضغط المباريات، خاصة مع تزامنها بسقوط أمطار غزيرة في الدوحة.

وصرح مدرب ليفربول: ” أعتقد أنها تمطر هناك في قطر، هذا لا يساعد أرض الملعب التي سنلعب عليها جميعا “؛ مضيفًا: ” يبدو أنه تنظيم مبهر جدا، فالمباريات ستقام كلها على ملعب واحد، وهناك تساقط للأمطار هناك، سنرى كيف يمكن لأرضية واحدة أن تتحمل، لكن هذا الأمر يعد مشكلة كبيرة ” .