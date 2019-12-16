تراجع معدل إنتاج السيارات في ألمانيا لأقل مستوى

برلين(صدى):

تراجع معدل إنتاج السيارات في ألمانيا خلال العام الجاري إلى أقل مستوى منذ 22 عاما؛ حيث يقدر إجمالي الإنتاج هذا العام بـ4.67 مليون سيارة، بحسب دراسة أجراها معهد “سي أيه أر” التابع لجامعة “ديوسبورج-إسن” الألمانية.

وأوضحت الدراسة، أن نسبة الإنتاج الألماني من السيارات في إجمالي الإنتاج العالمي انخفضت إلى 5.9%؛ مرجعة ذلك إلى الركود في صناعة السيارات على مستوى العالم نتيجة المعارك التجارية التي أثارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتقول التقديرات إن الإنتاج العالمي من السيارات انخفض في العام الجاري 5 في المائة، أي ما يعادل 4.1 مليون سيارة، وبلغ إجمالي الإنتاج 78.8 مليون سيارة؛ ليستمر فقدان ألمانيا بصفتها موقعا لصناعة السيارات، للأهمية في صناعة السيارات العالمية.