«جوجل» توقف تحديثا خطيرا لتدميره بيانات المستخدم

وكالات(صدى):

أوقفت شركة “جوجل” الأمريكية تحديث وصف بـ”الخطير”، لأنه يتسبب في تدمير بيانات المستخدم.

وتفصيلا، قررت شركة جوحل بإيقاف التحديث الأخير للمتصفح “كروم” على نظام تشغيل “أندرويد”، بعدما ترددت أنباء أنه يتسبب في فقدان وتدمير بيانات المستخدم.

وتقدم عدد كبير من المستخدمين بشكوى من أنه بمجرد تحديث متصفح “جوجل كروم” لم يتمكنوا من الوصول إلى معلوماتهم وبياناتهم الأساسية، رغم أنها موجودة لكن لا يمكن استخدامها.

​وتكمن الأزمة في تقنية “ويب فيو”، التي تجعل البيانات سليمة من الناحية الفنية، ولكن لا يمكن الوصول لها عمليا.