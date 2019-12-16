احذري.. زيادة الوزن تؤثر على ذكاء طفلك

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة حديثة أن لـ ” زيادة الوزن ” صلة مباشرة بخفض معدل الذكاء، كونها تؤثر على القشرة المخية المسؤولة عن اتخاذ القرار والتفكير والذكاء.

ووجد الباحثون خلال اختبار الدراسة أن أداء تلاميذ المدارس مع ارتفاع مؤشر كتلة الجسم، كان أسوأ في الاختبارات مقارنة بأولئك الذين يملكون مؤشر كتلة جسم صحي.

وأظهرت النتائج أن الطبقة الخارجية من الدماغ كانت أرق، وخاصة في المنطقة المرتبطة بالذاكرة واتخاذ القرارات.

كما أن العجز في الذاكرة يُساهم في اتخاذ قرارات غذائية سيئة، وبالتالي يدعم استمرار المشكلات الصحية في مرحلة البلوغ، المتعلقة بالوزن الزائد.