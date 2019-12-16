فودين عقب الانتصار على أرسنال يصف دي بروين بـ «الأستاذ»

طلال الغامدي(صدى):

أكد فيل فودين لاعب مانشستر سيتي عقب الانتصار على أرسنال ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، أنه يشعر بأن الوجود بجوار المتألق كيفن دي بروين منحه درسًا يمكن أن يساعده في الفترة المقبلة.

ورغم أن أداء دي بروين المذهل، الذي سجل هدفين وصنع هدفًا لرحيم سترلينغ في الفوز 3-0 على آرسنال، طغى على مساهمات فودين، لكنه أكدأنه فخر له أن يلعب بجانب كيفن دي بروين، قائلا: أنا محظوظ بالتعلم منه.

ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الفوز إلى 35 نقطة، بفارق 4 نقاط وراء ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، وما يزال يبتعد عن المتصدر ليفربول بفارق 14 نقطة.