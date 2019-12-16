أنباء عن تأجيل مباراة الأهلي وضمك بسبب أرضية الملعب

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر احتمالية تأجيل مباراة الأهلي وضمك، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمقرر لها مساء الخميس القادم.

وأوضحت المصادر أن التأجيل بسبب أرضية ملعب الجوهرة المشعة في جدة، والتي تعاني من حالة سيئة للغاية.

وفي حال لم يتم تأجيل المباراة، فإن الاحتمال الآخر هو نقلها إلى الشرائع، حيث من المقرر أن يتم اتخاذ القرار النهائي بعد الاجتماع مع مسئولي الناديين.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة.