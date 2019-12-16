حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق الشرقية، الرياض، الجوف، الحدود الشمالية وأجزاء من مناطق القصيم، تبوك وحائل كذلك على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة كما لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على جبال اللوز وعلقان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقيه بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.