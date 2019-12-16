1.8 مليون دولار.. ثمن مضرب لاعب بيسبول متوفى منذ 70 عامًا

واشنطن(صدى):

أعلن المسؤولون عن مؤسسة إس.سي.بي للمزادات والمتخصصة في بيع الأشياء التذكارية الرياضية المهمة بيع مضرب لاعب البيسبول الأمريكي بيب روث، الذي استخدمه في تسجيل ضربته الخمسمائة عام 1929 بمليون و800 ألف دولار.

ورغم وفاة روث منذ أكثر من 70 عاما لكن ما زال مضربه يحقق أرقاما كبيرة، والذي كان قد أهداه لصديق في الأربعينات.

وكان روث بلقب بـ سلطان الضربات العنيفة، وصُنف كأفضل لاعب بيسبول على الإطلاق في كثير من التصنيفات واستطلاعات الرأي واختارته مجلة ذا سبورتنج نيوز ليتصدر قائمة أعظم 100 لاعب بيسبول.