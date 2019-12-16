القاتل كان خطيب إحداهما..تفاصيل جديدة بمقتل قريبتي بشار الأسد

دمشق(صدى):

بعد ساعات من واقعة مقتل شقيقتين من أقارب رئيس النظام السوري بشار الأسد رميًا بالرصاص، تكشفت تفاصيل جديدة حول هوية الجاني ودوافع جريمته.

ويدعى القاتل وئام زيود، وهو ضابط في شرطة النظام السوري، كما أظهرت بطاقته الشخصية العسكرية التي نشرتها مواقع موالية لرئيس النظام السوري.

وتبين أن القاتل نفذ جريمته فجر الجمعة، حيث اقتحم منزل الضحيتين وأطلق النار على جميع من فيه، فقتل خطيبته هبة، ثم شقيقتها الصغرى نور.

وأقدم القاتل على فعلته، بسبب قيام خطيبته بفسخ الخطوبة منه، ما دفعه إلى الإنتقام.

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