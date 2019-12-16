إنتر ميلان يسقط في فخ التعادل

نواف السالم(صدى):

أهدر فريق إنتر ميلان نقطتين ثمينتين في الدوري الإيطالي بتعادله أمام مضيفه فيورنتينا خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في المرحلة السادسة عشر من المسابقة بنتيجة 1-1.

بهذه النتيجة، رفع إنتر رصيده إلى 39 نقطة متقدما بفارق الأهداف عن يوفنتوس أقرب ملاحقيه.

في المقابل رفع فيورنتينا رصيده إلى 17 نقطة في المركز 13.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز يوفنتوس على أودينيزي 3 – 1 وتعادل فيرونا مع تورينو 3-3 وميلان مع ساسولو سلبيا وفوز بولونيا على أتالانتا 2 – 1، وروما على سبال 3-1 .