وظائف إدارية شاغرة بمستشفى الملك عبدالله

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات “إدارة سلسلة التوريد، إدارة المواد، الإدارة، إدارة الأعمال، الإدارة الصحية”؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: أخصائي ثاني العقود والمناقصات، أخصائي أول العقود والمناقصات.

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