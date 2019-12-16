تعليق الدراسة غدًا في الخبر ورأس تنورة وشرق وغرب الدمام

نايف السالم(صدى):

أعلنت إدارات تعليم في المنطقة الشرقية، عن تعليق الدراسة يوم غد الاثنين، في جميع المدارس للطلاب والطالبات؛ بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة.

وقالت إدارة التعليم شرق الدمام: “ بناءً على تقارير هيئة الأرصاد ونظرًا لاستمرار هطول الأمطار وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب، تقرر تعليق الدراسة ليوم غد الاثنين الموافق ١٩/ ٤/ ١٤٤١هـ في جميع المدارس للطلاب فقط، مع أهمية تواجد جميع منسوبي المدرسة لاستكمال أعمال الاستعداد للاختبارات النهائية ”.

كما أعلنت تعليق الدراسة يوم غدٍ الاثنين في تعليم الخبر وتعليم رأس تنورة وتعليم غرب الدمام.