الاتحاد الدولي للمنجزين العرب والافارقة يكرم الدكتورة سلافة الغامدي

سعيد العجل(صدى):

كرم الاتحاد الدولي للمنجزين العرب والافارقة برئاسة اللواء الدكتور سامح لطفي الدكتورة سلافة حسين الغامدي بجائزة أوسكار الإبداع العربي من الاتحاد الدولي للمنجزين العرب في الاحتفال الذي أقيم في القاهرة ٦ ديسمبر ٢٠١٩ م.

وتم تكريم الدكتورة سلافة حسين الغامدي بدرع المنجزين العرب وشهادة تقدير وعضوية الاتحاد نظير جهودها التي بذلتها علي المستوي الخليجي والعربي وقد عبرت الدكتورة سلافة الغامدي عن بالغ سعادتها بهذا التكريم التي تضاف الي سجلاتها ومنجزاتها علي المستوي المحلي والخليجي والعربي مقدمة شكرها لسعادة اللواء الدكتور سامح لطفي رئيس الاتحاد الدولي للمنجزين العرب والافارقة علي الاستقبال والجهود التي بذلها وقدمها من خلال الزيارة لمصر الحبيبة والجدير بالذكر ان الدكتورة سلافة حسين الغامدي سفيرة التفكير الإيجابي فنانة تشكيلية منذ عام ١٤١٦ هجري شاعرة وكاتبة منذ ١٤١٧ هجري ومسجلة بوزارة الاعلام.