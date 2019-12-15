انطلاق بطولة مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية (41)

محمد السعران(صدى):

انطلقت مساء أمس الأحد منافسات بطولة مدني الشرقية (41) ، وسط مشاركة (7) فرق، قسمت على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى فرق كل من: إدارة الدمام، إدارة الخبر، وإدارة الجبيل، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق كل من: إدارة الأحساء، مديرية الشرقية، طوارئ الشرقية، وإدارة القطيف.

وشهد اليوم الأول من البطولة إقامة لقاءين ضمن منافسات المجموعة الثانية، حيث جمع اللقاء الأول بين إدارة الأحساء (حامل اللقب) وإدارة القطيف، حيث كان التفوق واضحا لفريق إدارة الأحساء، الذي تغلب على فريق إدارة القطيف بنتيجة (5 – 1)، في لقاء كان نجمه الأول وليد العمودي من فريق إدارة الأحساء.

المواجهة الثانية جمعت ما بين فريقي طوارئ الشرقية ومديرية الشرقية والشؤون الفنية ، وفيها تمكن فريق طوارئ الشرقية من الانتصار بصعوبة بالغة وبهدف نظيف، عقب مباراة كان نجمها الأول لاعب فريق طوارئ الشرقية حمد اليامي.

وتقام الاثنين مواجهة واحدة تجمع ما بين إدارة الدمام وإدارة الخبر، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى، في الوقت الذي يغيب فريق إدارة الجبيل عن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

اللواء عبد الله أبو مارقة: تحقيق «رؤية المملكة 2030» أبرز أهدافنا من ناحيته، أبدى اللواء عبد الله أبو مارقة عن سعادته بالانطلاقة المميزة لبطولة مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية (41) ، مبينا بأن هذه البطولة تحمل العديد من الأهداف البارزة، ولعل أهمها زيادة أواصر الترابط بين أفراد المديرية بمختلف اداراتها وأقسامها، وكذلك التشجيع على ممارسة الرياضة في الطريق لتحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030» مشيدا بالدور البارز من قبل معالي الفريق سليمان العمرو في اقامة ودعم مثل هذه الأنشطة والفعاليات والتي تنعكس ايجابيا على جميع منسوبي القطاع.