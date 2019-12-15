فهد المولد يُلمح بالرحيل إلى النصر (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

لمح لاعب الاتحاد فهد المولد الموقوف حاليا إلى إمكانية رحيله إلى نادي النصر في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر فهد المولد في الفيديو وهو يتحدث مع أحد الأشخاص حيث سأله هل ستذهب للنصر، ورد المهاجم بقوله : إن شاء الله.

وكشفت تقارير صحفية عن تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات نادي النصر مع فهد المولد، نجم الاتحاد مشددة على تلقي اللاعب -بالفعل- عرضًا مغريًا من شخصية نصراوية مهمّة وداعمة للفريق.