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    ديسمبر

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  3. وليد الفراج يطالب إدارة الاتحاد بالشفافية الكاملة عن وضع النادي

وليد الفراج يطالب إدارة الاتحاد بالشفافية الكاملة عن وضع النادي




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