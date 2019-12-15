مستشفى ظهران الجنوب ينظم عيادات أسنان متنقلة لخدمة المرابطين

محمد بن طحيطح(صدى):

دشن سعادة محافظ ظهران الجنوب ، مبادرة عيادات الأسنان المتنقلة والتي ينظمها قطاع ومستشفى ظهران الجنوب لخدمة أبطال الحد الجنوبي ، بحضور مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى ظهران الجنوب محمد علي آل فرج.

وبينت صحة عسير أن المبادرة تتضمن عيادة أسنان متنقلة لخدمة أبطالنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي ؛ ابتداءً من الأسبوع المقبل ، وذلك بدعم ومتابعة من سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد عايض عسيري .

وتهدف المبادرة إلى تقديم الخدمات العلاجية والوقائية والتوعوية في علاج الأسنان من خلال فريق طبي متكامل وعيادة طبية متنقلة مجهزة بالإمكانيات اللازمة وذلك لمدة أسبوع اعتباراً من يوم الأحد القادم .