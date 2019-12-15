بـ 62 ألف دولار.. حليمة بولند تستفز الجمهور بساعتها الروليكس (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

خرجت من جديد الإعلامية حليمة بولند لتستفز الجمهور باستعراضها لساعة روليكس تبلغ قيمتها 19 ألف دينار كويتي، أي ما يقارب 62 ألف دولار أمريكي.

وقالت الإعلامية الكويتية في الفيديو إن ثمن تلك الساعه لا يساوي شيء بالنسبة لها مما أثار غضب الجمهور واستفزازهم.

وشن الجمهور هجوم على حليمة بولند لعدم مراعاتها لمشاعر الفقراء والبسطاء.

ونوه الجمهور إلى أن ثمن ساعة حليمة بولند يمكنه حل مشكلات عائلات وأسر بأكلمها، متسائلين عن مصدر عمل حليمة الذي يجلب لها كل تلك الأموال.