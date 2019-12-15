محافظ خميس مشيط يزور مشروع البوليفارد بالمحافظة

فاطمه شاهر القحطاني (صدى):

زار سعادة محافظ خميس مشيط الاستاذ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط اليوم الأحد مشروع البوليفارد بخميس مشيط والذي تم إنشاءه مؤخرا ،يرافقه مدير الشؤون الأمنية بالمحافظة الأستاذ فهد أبو ملحة وكان في استقبالهم مالك المشروع رجل الأعمال أحمد بن جلالة ،حيث قامو بجولة تفقدية للمشروع والإطلاع على آخر المستجدات فيه ،وعبر “بن مشيط” عن سعادته بهذا المشروع الضخم الذي سوف يضم عدة شركات عالمية ولأول مره في المنطقة ،وأنه سوف يخدم المنطقة بأكملها وليس المحافظة فقط، وسوف يكون جاذب للسياح والزوار من خارج المنطقة حيث يحتوي على مطاعم وأسواق وكافيهات عالمية ونوافير راقصة .

وشكر “بن جلالة”سعادة محافظ خميس مشيط على زيارته ودعمه المستمر لمشاريع المحافظة واهتمامه المتواصل بها والحرص على ظهورها بأكمل وجه.