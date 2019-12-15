خليجي يرفض إقامة زفاف ابنته في فندق تسهيلًا على الخاطب
قرّر مواطن إماراتي، إقامة حفل زفاف ابنته في منزله ورفض إقامته في فندق على نفقة العريس، بعدما علم أنه اقترض لأجل إقامة الزفاف في فندق.
وقال المواطن : « زواج ابنتي :سألني العريس: اين تفضل وبأي فندق أن تكون حفلة الزواج؟ قلت: ماهي التكلفة المالية المرصودة؟ وهل هناك ترتب قرض بنكي؟ قال نعم».
وأضاف:« قلت: اعد القرض للبنك وعمل حفلتك ببيت العروس ونتهينا رد: لماذا يا عمي قلت: أرغب بتزويج ابنتي لعريس غير مضغوط بالحياة وبدون قروض وكثير الإبتسام».
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