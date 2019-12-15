خليجي يرفض إقامة زفاف ابنته في فندق تسهيلًا على الخاطب

أبو ظبي(صدى):

قرّر مواطن إماراتي، إقامة حفل زفاف ابنته في منزله ورفض إقامته في فندق على نفقة العريس، بعدما علم أنه اقترض لأجل إقامة الزفاف في فندق.

وقال المواطن : « زواج ابنتي :سألني العريس: اين تفضل وبأي فندق أن تكون حفلة الزواج؟ قلت: ماهي التكلفة المالية المرصودة؟ وهل هناك ترتب قرض بنكي؟ قال نعم».

وأضاف:« قلت: اعد القرض للبنك وعمل حفلتك ببيت العروس ونتهينا رد: لماذا يا عمي قلت: أرغب بتزويج ابنتي لعريس غير مضغوط بالحياة وبدون قروض وكثير الإبتسام».