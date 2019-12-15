بالفيديو.. برونو أوفيني: الهلال سيجعل البرازيليين يشاهدون أين نلعب نحن؟

ماجد محمد(صدى):

أكد البرازيلي برونو أوفيني، لاعب فريق الوكرة الحالي والنصر سابقًا، أن الجماهير البرازيلية تنتظر وتتطلع لمشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأضاف برونو أوفيني، أن الهلال سيجعل الجماهير البرازيلية يشاهدوا أين يمارس لاعبو البرازيلي كرة القدم، وهو ما سيجعلهم يلعبون في منتخباتهم، متابعًا أنه يتمنى نتيجة جيدة في المباراة.

ويلتقي الهلال نادي فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر المقبل.