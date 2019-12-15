« بصورة غير مسبوقة » .. الحوثيون يصعدون وتيرة اختطاف النساء بصنعاء‎

فهمي محمد(صدى):

ارتفعت وتيرة اختطاف مليشيات الحوثي الإرهابية للنساء في صنعاء؛ حيث وصل عدد المختطفات إلى 35 فتاة وطالبة في فترة قصيرة.

ومن جانبها كشفت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، وهي ممنظمة دولية غير حكومية، ومقرها في العاصمة الهولندية أمستردام في بيان، إنه تم اختطاف أكثر من 35 فتاة وطالبة من أماكن للدراسة ومن شوارع في العاصمة صنعاء خلال الفترة القصيرة الماضية، بعضهن للضغط على أسرهن والبعض ربما لبلاغات كاذبة وكيدية والبعض الآخر لحسابات أخرى لم تعرف بعد، ولا يُعرف مكان احتجازهن وإخفائهن.

وأضاف البيان: اختطاف الفتيات والطالبات والنساء، في المناطق التي تقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، تصاعدت بصورة غير معهودة وغير مسبوقة في اليمن.

وتابع: تم اختطاف عدد من الفتيات، كن يتعلمن التفصيل وخياطة الملابس عند إحدى معلمات الخياطة في محل للخياطة، بعد إعطائهن مادة مخدرة -غير معروفة- ونقلهن إلى بيت للدعارة ثم نقلهن إلى السجن بعد ذلك.

وعملت ميليشيات الحوثي ومن خلال تواطؤ بعض الأجهزة القضائية، على تحويل دفعة أولى من السجينات وعددهن 55 امرأة مختطفة من السجون السرية الخاصة إلى السجون العامة، بعد تلفيق تهم والتقاط صور، خلال فترة الاختطاف لغرض الابتزاز وصرف الأنظار عن جريمتهم.