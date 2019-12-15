مانشستر سيتي يفوز على آرسنال في الدوري الإنجليزي

نواف السالم(صدى):

فاز مانشستر سيتي على آرسنال، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في قمة الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الإمارات.

وتقدم له البلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقة الثانية، بتسديدة صاروخية، بعد تمريرة عرضية من غابرييل جيسوس.

وأضاف رحيم سترلينغ الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 15، بمساعدة دي بروين.

وسجل دي بروين الهدف الثالث لمانشستر سيتي والشخصي الثاني في الدقيقة 40، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد كرة من فيل فودين.

ورفع حامل اللقب خلال الموسمين الماضيين رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث، بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر، والذي حقق 16 فوزًا، وتعادل في 17 مباراة، ولم يخسر إلى الآن.