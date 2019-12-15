نظام مكافحة التحرش لا يعاقب مرتكب المعاكسة عبر رمي رقمه على مدعيه

فهد القزيز(صدى):

انتشرت مؤخرًا ظاهرة سلبية لمحاولة بعض الرجال مضايقة النساء من خلال رمي آرقامهم إليهن بطريقة غير مرغوب فيه؛ حيث يظن البعض أن هذا التصرف لا يُعد من التحرش وبالتالي سينجون من العقاب.

ويُعاقب نظام مكافحة التحرش من يحاول أن يتواصل مع امرأة لا يعرفها عن طريق رمي رقم إليها للتواصل.

وعلى الرغم من أن (رمي رقم على مدعية) لا يدخل في إطار الأفعال المجرمة والمعاقب عليها وفق نظام مكافحة التحرش؛ لأن الفعل ليس فيه دلالة على الجنس، إلا أن الفاعل لا يفلت رغم أن الجريمة ليست تحرش، وإنما يصدر بحقه عقوبة ( جلد او سجن او بهما معا) وفق ما يراه القاضي مناسبًا لردع الفاعل.

ولا يعتبر رمي الرقم يشير إلى مدلول جنسي وفق نظام مكافحة التحرش؛ لفقدانه عنصر من عناصر جريمة التحرش المادية وهو دلالة الفعل على الجنس، إلا أنه في هذه الحالة يعتبر ما قام به الشخص (المدعي عليه) يعد من الأفعال المحرمة شرعا إذ من المحرم شرعا إقامة علاقة بنساء لا يمتن له بصلة شرعية وهذا الفعل شروع في إقامة تلك العلاقة المحرمة مما يستحق صاحبها التعزیر شرعا.