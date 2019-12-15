إيران تواصل تصفية النشطاء في التظاهرات العراقية

بغداد(صدى):

واصلت المليشيات الإيرانية بالعراق تصفيه النشطاء في الاحتجاجات العراقية من خلال إطلاق النار عليهم.

وقتلت المليشيات الإرهابية ، الناشط العراقي؛ محمد جاسم الدجيلي، والذي توفي اليوم الأحد متأثراً بجروح أصيب بها ليل السبت بعدما تعرض لإطلاق نار من مسلحين مجهولين في أحد أحياء بغداد.

و ” الدجيلي ” هو الناشط العراقي الرابع الذي يتعرض للقتل خلال أسبوعين بنيران مسلحين ينتمون إلى المليشيات الموالية لإيران بالعراق.

وقال مصدر في الشرطة إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على سيارة ” الدجيلي ” ، وأصابوه بإطلاقه في الظهر، نقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة صباح اليوم.

وأوضح أقرباء ” الدجيلي ” منذ انطلاق التظاهرات المنددة بالفساد، والمطالبة بتغيير نظام الحكم في البلاد، حرص على الحضور إلى ساحة التحرير، وعمل على تقديم المأكل والمشرب للمتظاهرين.

تجدر الإشارة إلى أنه عُثر على جثث لنشطاء في مطلع أكتوبر في عدد من المدن العراقية، كذلك احتُجِز عشرات المتظاهرين والناشطين لفترات متفاوتة على أيدي مسلّحين قيل إنهم كانوا يرتدون الزي العسكري، إلا أن السلطات لم تتمكن من تحديد هوياتهم.