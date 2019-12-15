« حبيبي سعودي » .. ميريام فارس تٌشعل موسم الرياض قبل حفلها

بيروت(صدى):

واصلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس الترويج لحفلها في موسم الرياض بالمملكة، والذي من المقرر أن يقام خلال شهر ديسمبر الجاري.

وكشفت ميريام فارس عن تحدِ جديد لجمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان « حبيبي سعودي » .

و يظفر صاحب التحدي بحضور كافة التحضيرات والكواليس الخاصة بمرحلة ما قبل صعودها المسرح، لإحياء حفلها الأول ضمن فعاليات موسم الرياض المقررة إقامته في 18 ديسمبر الجاري.

ونشرت فيديو أوضحت فيه تفاصيل التحدي، قائلة:تحدٍ جديد، لمن يرغب بمرافقتي وحضور كواليس وتحضيرات الفنان قبل صعوده المسرح، وما عليكم سوى أن تغنّوا أغنية (حبيبي سعودي) وتنشروها عبر أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي بهشتاغ ميريام فارس في السعودية.

وأضافت ميريام في الفيديو:سأختار أكثر الأشخاص الذين يغنّون الأغنية، وهي: حبيبي سعودي، يعدّلي مودي، إليه أنا أشتاق، وأعدي لحدودي.