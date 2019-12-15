الأهلي يواصل تدريباته.. ويوسف البلايلي يغادر إلى الجزائر (صور)

ماجد محمد(صدى):

واصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تدريباته استعدادا لمواجهة ضمك مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وعقد مدرب الفريق السويسري كريستيان بروس محاضرة نظرية قبيل بداية الحصة التدريبية، شرح من خلالها النهج الفني المطلوب تنفيذه، وبرنامج الفريق استعدادا للمباراة المقبلة.

وقسم المدرب عناصر الفريق إلى مجموعات في أجزاء مختلفة من أرضية الملعب، وتم تنفيذ العديد من التدريبات التكتيكية.

كما واصل الرباعي عمر السومة، سعيد المولدر خالد البركة ومحمد خبراني البرنامج التأهيلي المعد لهم من رئيس الجهاز الطبي بالنادي الدكتور حاتم جمعة.

وغادر محترف الفريق الكروي الأول الجزائري يوسف بلايلي إلي بلاده، وذلك للاطمئنان على والدته التي أجرت عملية جراحية، فيما تقرر أن يعود اللاعب إلى جدة غدا الاثنين.