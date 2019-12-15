ضبط أكثر من 4 آلاف علبة سجائر مجهولة بالرياض

حمود العنزي(صدى):

تمكنت الجمارك، بمشاركة كل من شرطة وأمانة منطقة الرياض ووزارة التجارة والاستثمار وهيئة الزكاة والدخل واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بوزارة الصحة، من ضبط أكثر من 4 آلاف علبة سجائر مجهولة المصدر.

وقالت الجمارك، في تغريدة لها عبر تويتر، مساء اليوم الأحد، إنه تم ضبط عدد من مستحضرات التجميل المخالفة، وذلك في محل تجاري بحي الفوطة، وإحالة الموضوع إلى جهة الاختصاص لمباشرة الواقعة.

ونشرت الجمارك صورًا توضح فيها الضبطية التي تم العثور عليها في المحل التجاري المخالف.