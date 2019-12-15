بشهادة أهلها.. الهلال زعيم أفريقيا وأسيا (فيديو)

نواف السالم(صدى):

بعد فوز نادي الهلال على الترجي التونسي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2019، قال طارق ذياب الدولي التونسي السابق ووزير الشباب والرياضة بتونس سابقًا، إن الزعيم أقوى فنيًا وبدنيًا وحتى أقوى من المنتخب السعودي.

وأضاف «ذياب» في تحليله للمباراة، أن هناك فرق كبير بين الترجي والهلال، فالهلال فريق منسجم مع بعضه منذ سنوات، فهو أقوى حتى من المنتخب السعودي، وكان أقوى من الترجي فنيًا وبدنيًا وتكتيكيًا.

وتابع، أن الهلال فريق مميز يستعمل عرض وطول الملعب، مؤكدًا أن الترجي يجب أن يتعلّم الدرس من مباراة الهلال.

وفي سياق آخر، كان المصري حلمي طولان المدير الفني للاتحاد السكندري، قد أدلى بتصريحات عقب خسارة فريقه أمام الهلال بثلاثة أهداف دون رد، يُمكن القول أنها توقع بفوز الهلال على الترجي.

وصرّح حلمي طولان، بأن الهلال فريق منظم وقوي يمكن الفوز بدوري أبطال آسيا، وإذ لعب في أفريقيا سيفوز بدوري الأبطال (فاز الهلال على الترجي بطل أفريقيا)، وكذلك إذا لعب في مصر سيفوز بالدوري المصري.

وتأهل الهلال إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، وسيلاقي فلامنجو البرازيلي يوم 17 ديسمبر الجاري في الدوحة.