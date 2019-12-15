بشهادة أهلها.. الهلال زعيم أفريقيا وأسيا (فيديو)
بعد فوز نادي الهلال على الترجي التونسي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2019، قال طارق ذياب الدولي التونسي السابق ووزير الشباب والرياضة بتونس سابقًا، إن الزعيم أقوى فنيًا وبدنيًا وحتى أقوى من المنتخب السعودي.
وأضاف «ذياب» في تحليله للمباراة، أن هناك فرق كبير بين الترجي والهلال، فالهلال فريق منسجم مع بعضه منذ سنوات، فهو أقوى حتى من المنتخب السعودي، وكان أقوى من الترجي فنيًا وبدنيًا وتكتيكيًا.
وتابع، أن الهلال فريق مميز يستعمل عرض وطول الملعب، مؤكدًا أن الترجي يجب أن يتعلّم الدرس من مباراة الهلال.
وفي سياق آخر، كان المصري حلمي طولان المدير الفني للاتحاد السكندري، قد أدلى بتصريحات عقب خسارة فريقه أمام الهلال بثلاثة أهداف دون رد، يُمكن القول أنها توقع بفوز الهلال على الترجي.
وصرّح حلمي طولان، بأن الهلال فريق منظم وقوي يمكن الفوز بدوري أبطال آسيا، وإذ لعب في أفريقيا سيفوز بدوري الأبطال (فاز الهلال على الترجي بطل أفريقيا)، وكذلك إذا لعب في مصر سيفوز بالدوري المصري.
وتأهل الهلال إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، وسيلاقي فلامنجو البرازيلي يوم 17 ديسمبر الجاري في الدوحة.
المليليح[ عدد التعليقات: 280 ] نشر منذ 40 دقيقة
مين أهلها ؟
نواف السالم آسيا لك عشرين سنه وأنت ماشفت آسيا إلا مع فريق ضعيف من تحت الطاولة 😊
اما أفريقيا انقزها مو مقياس فريقك فاز على الترجي خليته زعيم أفريقيا 😁😁
حتى الأهلي فاز على الترجي التونسي و الاتحاد فاز على الترجي التونسي والشباب فاز على صفاقس التونسي وماصار زعيم أفريقيا 😂😂😂
والاهم من هذا كله أنت تعرف الأندية الإفريقية حتى تقول طواقيكم زعيم أفريقيا😐 وأخاف من قوة حماسك الزائد تقول الطواقي زعيم أوروبا الله يصلحك تغطى ونام زين واترك الهذره والظاهر شفت احد من دولة أفريقيا في الشارع واقنعته يقول الطواقي زعيم وجاي ركض تحط الخبر ههههههههههههه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 89244 ] نشر منذ 32 دقيقة
صح الكلام ..
.. بطل آسيا وأفريقيا وسيفوز عل الفليمنقو ويصير بطل القارة الأمريكيه ، بإذن الله ..
.. الموج الأزرق يطربني ويمثلني ..
ابو وليد[ عدد التعليقات: 1141 ] نشر منذ 31 دقيقة
برضه قافلة الزعيم العالمي لآسيا وافريقيا تسير والكلاب تنبح
المليليح[ عدد التعليقات: 286 ] نشر منذ 17 دقيقة
ابو وليد مين قصدك بالكلاب ؟
الرد حقك صورته
محايد[ عدد التعليقات: 280 ] نشر منذ 14 دقيقة
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