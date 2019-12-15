نواف السالم(صدى):

كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، حقيقة اعتذار إدارة النصر لـ” حمد الله ” أمام اللاعبين.

ونفى الإعلامي قيام إدارة النصر، بتقديم أي اعتذار إلى حمد الله.وكتب عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” : ” والله يبي يحاسبني على كلامي.. أن الكابتن حمد الله هو من قدم اعتذاره للإدارة “.

وكان سعد بن ثابت آل مغني، العضو الذهبي السابق بنادي النصر، زعم أن مسئولي العالمي، قدموا اعتذارهم إلى حمد الله أمام اللاعبين، وذلك بعد خطأ المركز الإعلامي، الذي قال في وقت سابق إن اللاعب المغربي غاب عن إحدى الحصص التدريبية بسبب مرض والدته.