العثور على جثة فتاة معذّبة واتهام مُبلغ الشرطة في القضية

خالد الظفيري(صدى):

عثرت الجهات الأمنية في الكويت، على جثة فتاة على جسدها آثار تعذيب وضرب مبرح، داخل مستوصف في منطقة السالمية.

وكشفت إدارة المستوصف، أن عسكري أحضرها إليه وأنه ذكر بأن آثار الضرب كانت موجودة على الفتاة عندما جاءت إليه، لكن تم حجز العسكري للتحقيق في الحادثة.

يشار إلى أن الجهات الأمنية تلقت 65 بلاغًا منذ مطلع 2019 حتى شهر نوفمبر الماضي، تتعلق باعتداءات متنوعة على نساء في قضايا تتعلّق بالسلوك والأخلاق.