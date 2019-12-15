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تكلفة الاستقدام من الفلبين بلغ 13.900 ريال

تكلفة الاستقدام من الفلبين بلغ 13.900 ريال
نايف السالم(صدى):

أصدر برنامج مُساند، اليوم الأحد، النشرة الدورية لمؤشرات قطاع استقدام العمالة المنزلية في المملكة.

وأوضحت النشرة، أن 54% من طلبات الاستقدام خلال الشهر الماضي كانت لمهنة العاملة المنزلية، ثم جاءت مهنة سائق خاص بنسبة 28%، وكذلك عامل منزلي بنسبة 16%.

وأشارت النشرة، إلى أن أكثر الجنسيات طلبًا في العمالة المنزلية كانت الجنسية الفلبينية وذلك بنسبة 23%، ثم الجنسية البنجالية بـ22%، ثم الأوغندية 11%، والهندية 10%.

وبلغت تكلفة الاستقدام من الفلبين 13.900 ريال، وسيريلانكا بمبلغ 14 ألف ريال، بينما بلغت أقل تكلفة استقدام للعاملة المنزلية من أوغندا 6998 ريالًا، و7800 ريال للاستقدام من كينيا.


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