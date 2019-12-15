النصر يستأنف تدريباته استعدادًا للعدالة (صور)

ماجد محمد(صدى):

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الأحد، تدريباته اليومية استعدادا لمباراته مساء الخميس أمام نادي العدالة في الاحساء.

واشتملت التمارين على «تمارين لياقية، مناورة كروية، تدريبات تكتيكية، اجتماع فني».

والتقى مدرب الفريق روي فيتوريا باللاعبين قبل بداية التدريبات، وبدأت تدريبات الفريق بتمارين لياقية متنوعة.

واكتفى اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة التعاون بالجري حول الملعب توجهوا بعدها للنادي الصحي.

وطبق المدرب تدريبات تكتيكية متنوعة قبل أن يختتم تدريبات اليوم بمناورة على منتصف الملعب.