6 طرق لزيادة المتابعين على «إنستجرام»

واشنطن(صدى):

نجح موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير ” إنستجرام ” ، في فرض سيطرته كأحد أكبر الشبكات الاجتماعية بجانب ” فيس بوك ” و ” تويتر “، ووصل عدد زوارها شهريًا إلى مليار مستخدم.

ونرصد في النقاط التالية عدة طرق لزيادة عدد المتابعين على حسابك بـ ” إنستجرام “.

أولا ” جودة المحتوى ” والتي تعتبر من أهم طرق زيادة المتابعين والحفاظ عليهم، حيث يتطلب الأمر نشر أفكار متماسكة وصور عالية الجودة، مما يجعل حسابك أكثر جاذبية للكثيرين بغض النظر عن كمية المنشورات.

والعامل الثاني هو ” خاصية الاستوري “، إذ يمنح استخدام خاصة الاستوري الظهور بشكل مستمر عند المتابعين، حتى يعرفوا أنك نشط، وتعتبر تلك الطريقة أكثر إبداعًا لنشر المحتوى الخاص بك على ” إنستجرام “، وثالثا ” الانخراط في مجتمعك ” إذ يجب الانخراط في مجتمع متابعينك عن طريق تداول التعليقات معهم، لكن يجب أيضًا تجنب الإفراط في التعليق أو الرسائل الغير مرغوب بها.

أما العامل الرابع هو ” استخدام كلمات دلالية ” إذ يضمن استخدام الكلمات الدلالية على الصور رؤية المحتوى الخاص بك بشكل أكبر، مثل استخدام هاشتاج مكان معين، خامسًا ” جدول المنشورات ” اذا كان يومك ممتليء بالكثير من الأحداث ولا يوجد أي وقت لنشر ما تهتم به، بإمكانك تحضير منشورك واختيار الوقت الذي ستنشر به.

وأخيرا ” نافذة الاستكشاف ” إذ يزور أكثر من 100 مليون شخص يوميًا نافذة الاستكشاف Explore tab، لذلك تعد فرصة ذهبية لظهورك بشكل أفضل.